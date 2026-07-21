Συναγερμός σήμανε στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά δύο τουριστών, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης, 21 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8:05 το πρωί ένα άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών.

Περαστικός κάλεσε την αστυνομία αλλά και έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο, έκαναν τουρνικέ στο άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης.