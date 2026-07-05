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Συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία: Κλειστή η Βασιλίσσης Σοφίας για ύποπτο αντικείμενο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ελέγχου του ΤΕΕΜ σε ύποπτη βαλίτσα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

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Εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου
Εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας διακόπηκε προσωρινά λόγω κινητοποίησης των αρχών για τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας.

Το αντικείμενο βρέθηκε έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, γεγονός που έθεσε αμέσως σε ετοιμότητα το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), με τους ειδικούς να σπεύδουν στο σημείο για τον απαραίτητο έλεγχο.

Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό του οδικού δικτύου. Τα έκτακτα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, οπότε και αναμένεται να αποκατασταθεί η κανονική ροή των οχημάτων.

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