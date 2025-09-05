Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Ελληνική Αστυνομία καθώς στην περιοχή του Κολωνού εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο.

Όπως προέκυψε, το αντικείμενο αυτό ήταν ένα κουτί μέσα στο οποίο υπήρχε μία χειροβομβίδα εκπαιδευτικού τύπου.

Το αντικείμενο το εντόπισε ένας 49χρονος άνδρας στη συμβολή των οδών Σερρών και Πύλου, δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων, ο οποίος και ειδοποίησε την ΕΛΑΣ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που απομάκρυνε τη χειροβομβίδα από το σημείο με ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Εξαιτίας της αστυνομικής κινητοποίησης πραγματοποιήθηκαν για λίγη ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες και έληξαν όταν η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε από το σημείο με ασφάλεια.