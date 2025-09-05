Μενού

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για ύποπτο αντικείμενο στον Κολωνό

Μία εκπαιδευτικού τύπου χειροβομβίδα εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμάτων στον Κολωνό.

Επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας | Intime
Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Ελληνική Αστυνομία καθώς στην περιοχή του Κολωνού  εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο.

Όπως προέκυψε, το αντικείμενο αυτό ήταν ένα κουτί μέσα στο οποίο υπήρχε μία χειροβομβίδα εκπαιδευτικού τύπου.

Το αντικείμενο το εντόπισε ένας 49χρονος άνδρας στη συμβολή των οδών Σερρών και Πύλου, δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων, ο οποίος και ειδοποίησε την ΕΛΑΣ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που απομάκρυνε τη χειροβομβίδα από το σημείο με ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Εξαιτίας της αστυνομικής κινητοποίησης πραγματοποιήθηκαν για λίγη ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες και έληξαν όταν η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε από το σημείο με ασφάλεια. 

