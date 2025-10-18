Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια: Προσωπικά αντικείμενα περιέχει το σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στις Αρχές, για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για σακίδιο το οποίο βρέθηκε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68 και ύστερα από έλεγχο, αυτό περιέχει μέσα προσωπικά αντικείμενα. Προφανώς κάποιος το ξέχασε.
Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και πραγματοποίησε εκτροπές της κυκλοφορίας, όσο στο σημείο οι πυροτεχνουργοί έκαναν έλεγχο του αντικειμένου.
Yπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις:
- Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
- Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
- Ιπποκράτους και Αραχώβης
- Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.
Οι δρόμοι έχουν πλέον ανοίξει και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
