Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια: Προσωπικά αντικείμενα περιέχει το σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη

Ύποπτο σακίδιο βρέθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, με την ΕΛΑΣ να αποκλείει την περιοχή.

Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στις Αρχές, για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για σακίδιο το οποίο βρέθηκε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68 και ύστερα από έλεγχο, αυτό περιέχει μέσα προσωπικά αντικείμενα. Προφανώς κάποιος το ξέχασε.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και πραγματοποίησε εκτροπές της κυκλοφορίας, όσο στο σημείο οι πυροτεχνουργοί έκαναν έλεγχο του αντικειμένου.

Yπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις:

  • Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
  • Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
  • Ιπποκράτους και Αραχώβης
  • Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.

Οι δρόμοι έχουν πλέον ανοίξει και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. 

 

