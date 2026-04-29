Μενού

Συναγερμός στην Εύβοια: Εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες στο Πήλι

Συναγερμός στην Εύβοια. Βρέθηκαν ρουκέτες στρατού και μεταφέρονται στο Μενίδι για ελεγχόμενη έκρηξη.

Reader symbol
Newsroom
pirotehnourgoi
Πυροτεχνουργοί του στρατού | Eurokinissi/Βασίλης Παπαδόπουλος
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (29/04) στο χωριό Πήλι, όταν εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες σε περιοχή της Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ επιχειρεί και ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΝΞ, το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση των επικίνδυνων ευρημάτων.

Σύμφωνα με το evima.gr oι ρουκέτες εντοπίστηκαν σε περιοχή που ερευνάται εξονυχιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα εκρηκτικά αντικείμενα.

Μεταφορά για ελεγχόμενη έκρηξη

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη για την ασφαλή εξουδετέρωσή τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ