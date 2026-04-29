Συναγερμός στην Εύβοια: Εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες στο Πήλι

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (29/04) στο χωριό Πήλι, όταν εντοπίστηκαν τρεις πολεμικές ρουκέτες σε περιοχή της Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ επιχειρεί και ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΝΞ, το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση των επικίνδυνων ευρημάτων.

Σύμφωνα με το evima.gr oι ρουκέτες εντοπίστηκαν σε περιοχή που ερευνάται εξονυχιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα εκρηκτικά αντικείμενα.

Μεταφορά για ελεγχόμενη έκρηξη

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη για την ασφαλή εξουδετέρωσή τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο.