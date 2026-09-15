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Συναγερμός στην Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από δύσβατο σημείο

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη Πολωνή από δύσβατο ορειβατικό σημείο στην Επισκοπή Κύμης, μετά από επιχείρηση της Π.Υ.

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης - Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική,το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την 31χρονη, την μετέφεραν με φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα πριν από λίγη ώρα.

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