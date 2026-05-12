Χρυσοχοΐδης για Κάτω Τιθορέα: «Πολύ ικανή ομάδα, είχε κάνει κι άλλες ληστείες»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρείχε ενημέρωση σχετικά με τους συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, επισημαίνοντας πως ήταν στο στόχαστρο της αστυνομίας εδώ και διάστημα.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός σημείωσε πως «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό».

Παράλληλα, έκανε λόγο για μία «πολύ ικανή και δραστήρια» ομάδα, η οποία είχε διαπράξει κι άλλες ληστείες.

«Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έδρασε» είπε και συμπλήρωσε: «Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς».

«Τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη» σχολίασε.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναζητούνται κι άλλα άτομα.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος για το σοβαρό περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την κα Δημογλίδου να ενημερώνει πως οι δράστες κατείχαν τέσσερις χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα και πιστόλια με σφαίρες στη θαλάμη.