Συναγερμός στην Κεφαλονιά: Ταχύπλοο ξεβράστηκε σε παραλία – Συνεχίζονται οι έρευνες για 45χρονο αγνοούμενο

Στην παραλία Αράγια του Πόρου στην Κεφαλονιά ξεβράστηκε αναποδογυρισμένο ταχύπλοο σκάφος, το οποίο ανέκτησε και αναμένεται να εξετάσει το Λιμενικό.

Από την έρευνα μένει να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το ίδιο ταχύπλοο το οποίο ανετράπη χθες, ανοιχτά της Κυλλήνης. Η ανατροπή του συνέβη το πρωί της Τρίτης, με την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των 2 επιβαινόντων να ξεκινά άμεσα.

Τελικά, εντοπίστηκε και περισυνελέγη ο ένας από τους δύο, ο 26χρονος συνεπιβάτης του σκάφους, ενώ ο χειριστής, ένας 45χρονος Ρουμάνος αγνοείται ακόμα.

Ο 26χρονος, που περισυνελέγη από σκάφος που έπλεε στην περιοχή, μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας.