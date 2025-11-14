Συναγερμός στην Κω: Κρεμασμένος βρέθηκε άντρας από την Τσεχία σε αρχαιολογικό χώρο

Συναγερμός στις τοπικές αρχές της Κω, αφού ένας άντρας, φερόμενα Τσέχος υπήκοος, βρέθηκε απαγχονισμένος σε κλαδί δέντρου, εντός αρχαιολογικού χώρου του νησιού.

Σύμφωνα με τη rodiaki, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε απαγχονισμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.

Πληροφορίες θέλουν να βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενη που πήγε να ανοίξει κατάστημα της περιοχής, ενώ λίγο νωρίτερα στο σημείο βρισκόταν και σχολική ομάδα.

Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.