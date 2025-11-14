Συναγερμός στην Κω: Κρεμασμένος βρέθηκε άντρας από την Τσεχία σε αρχαιολογικό χώρο

Συναγερμός στις τοπικές αρχές της Κω, αφού ένας άντρας, φερόμενα Τσέχος υπήκοος, βρέθηκε απαγχονισμένος σε κλαδί δέντρου, εντός αρχαιολογικού χώρου του νησιού.
Σύμφωνα με τη rodiaki, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε απαγχονισμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.
Πληροφορίες θέλουν να βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενη που πήγε να ανοίξει κατάστημα της περιοχής, ενώ λίγο νωρίτερα στο σημείο βρισκόταν και σχολική ομάδα.
Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.
- Temu - Shein: Το «στοίχημα» που παίζει η Ευρώπη με το χαράτσι στα μικρά πακέτα - Πόσο θα κοστίσει
- Έβρος: Επικό μποτιλιάρισμα με 53 νταλίκες στη σειρά στα σύνορα - Ναι, τις μετρήσαμε
- Ντένια Στασινοπούλου: «Νιώθω πιο απελευθερωμένη στη δουλειά μου, η κάμερα δεν θα με κρίνει»
- H διαρροή της άφιξης Ζελένσκι, η γοητεία της Κίμπερλι και οι τρεις υποψήφιοι για τον δήμο Αθηναίων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.