Συναγερμός στην Κόρινθο: Νεκρός άνδρας με τραύμα από όπλο

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Κόρινθο, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα, με τραύμα από όπλο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο 69χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός εντός του σπιτιού του στο Μπολάτι Κορινθίας.

Εντοπίστηκε από τον αδελφό του περί τις 08:00 το πρωί, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και το ασθενοφόρο παρέλαβε τον νεκρό άνδρα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Γίνεται έρευνα για να διασαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 69χρονος.