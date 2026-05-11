Συναγερμός στην Κόρινθο: Νεκρός άνδρας με τραύμα από όπλο

Ένας 69χρονος άνδρας στην Κόρινθο βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, φέροντας τραύμα από όπλο. Εντοπίστηκε από τον αδελφό του.

νοσοκομείο | Eurokinissi
νοσοκομείο | Eurokinissi
Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Κόρινθο, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα, με τραύμα από όπλο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο 69χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός εντός του σπιτιού του στο Μπολάτι Κορινθίας.

Εντοπίστηκε από τον αδελφό του περί τις 08:00 το πρωί, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και το ασθενοφόρο παρέλαβε τον νεκρό άνδρα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. 

Γίνεται έρευνα για να διασαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 69χρονος. 

