Συναγερμός στην Κρήτη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από το φαράγγι του Αμπά

Συναγερμός σήμανε στην Κρήτη, μετά από ειδοποίηση που δέχθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα για διάσωση άνδρα που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, ο οποίος τελικά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε κλήση για έρευνα και διάσωση άνδρα στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα πυροσβεστών, η οποία αφού εντόπισε τον άνδρα, οργάνωσε επιχείρηση και με συντονισμένες ενέργειες χρησιμοποιώντας ορειβατικό εξοπλισμό, τον μετέφερε σε προσβάσιμο σημείο, προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα, την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).