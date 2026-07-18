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Συναγερμός στην Κυψέλη: Βρέθηκε ύποπτη βαλίτσα - Αναφορές ότι υπάρχει σορός

Κινητοποίηση της αστυνομίας στην Κυψέλη μετά από εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας. Αναφορές ότι υπάρχει ανθρώπινο μέλος.

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Αστυνομία Κυψέλη
Περιπολικό στην οδό Ευελπίδων | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Αναστάτωση στην Κυψέλη και κινητοποίηση της αστυνομίας μετά από εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας και αναφορές ότι υπάρχει σορός.

H βαλίτσα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρέθηκε σε ακατοίκητο κτίριο, επί της οδού Ευελπίδων 7.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια περίεργη οσμή κινητοποίησε τους περίοικους ενώ τη βαλίτσα βρήκε ένας άστεγος.

Μέσα σε αυτή βρίσκεται ένα πόδι.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο και τις έρευνες των Αρχών:

 

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