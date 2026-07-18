Κυψέλη: Ανησυχία μετά τις νέες δηλώσεις Λέκκα για τις ρωγμές - «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια»

Τη στιγμή που οι κάτοικοι στην Κυψέλη αγωνιούν για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν στα σπίτια τους, για τις οποίες βλέπουν ως αιτία τις εργασίες διάνοιξης της νέας γραμμής 4 του Μετρό, οι ειδικοί φέρεται να παίρνουν αντικρουόμενες θέσεις.

Τόσο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, όσο και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι ζημιές συνδέονται με πρόβλημα στατικής επάρκειας.

Ο κ. Λέκκας απέδωσε το φαινόμενο στις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και στις εργασίες του μετροπόντικα, ενώ ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, και ότι ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει πλήρως την αποκατάσταση των ζημιών.

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια»

Δεν συνδέονται με σεισμική δραστηριότητα οι ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε κατοικίες στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας και πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος απέδωσε το φαινόμενο στις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και στις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας του Μετρό.

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Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, καθώς ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν παρατηρήθηκαν αναβλύσεις τσιμέντου και λάσπης στην επιφάνεια, που έφτασαν ακόμη και μέσα σε κατοικίες. Όπως ανέφερε, το υλικό προέρχεται από το τσιμέντο που χρησιμοποιείται για την επένδυση της σήραγγας του Μετρό και μέσω ασυνεχειών στο υπέδαφος κατάφερε να ανέλθει στην επιφάνεια.

«Σε ένα τόσο μεγάλο τεχνικό έργο πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση των γεωλογικών συνθηκών, ώστε να προλαμβάνονται πιθανές αστοχίες», τόνισε.

Ερωτηθείς για την ανησυχία των κατοίκων που βλέπουν ρωγμές στα σπίτια τους, ο Ευθύμιος Λέκκας υπογράμμισε ότι είναι απολύτως λογικό να υπάρχει προβληματισμός. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να ειπωθεί αν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων.

«Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει στατική επάρκεια, όμως το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες του Μετρό θα πρέπει να συνεχιστούν με ασφάλεια.

Ταχιάος για Κυψέλη: «Δεν φαίνεται να υπάρχει στατικό πρόβλημα»

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, πήρε πιο καθησυχαστική στάση, αναφερόμενος στις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια κατά τη διάρκεια των εργασιών του Μετρό. Όπως τόνισε, με βάση τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας των οικοδομών, ενώ διαβεβαίωσε ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.

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«Το υλικό που αναβλύζει δεν είναι τσιμέντο» ξεκαθάρισε ο κ. Ταχιάος διευκρινίζοντας ότι το υλικό αυτό είναι ένας ειδικός πολτός ο οποίος χρησιμοποιείται κατά τη διάνοιξη της σήραγγας. Όπως εξήγησε, ο πολτός εγχέεται στην κεφαλή του μετροπόντικα, ώστε να εξισορροπείται η πίεση των υπερκείμενων κατασκευών κατά την εκσκαφή. Σύμφωνα με τον ίδιο, για λόγους που σχετίζονται με το γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής, προέκυψαν συνθήκες που δεν είχαν προβλεφθεί από τις αρχικές μελέτες.

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που λογικά αυτή τη στιγμή δεν συνεχίζεται», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πίσω από την κεφαλή του μετροπόντικα κατασκευάζεται άμεσα η μόνιμη επένδυση της σήραγγας με δακτυλίους.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια και έχουν εκδώσει τις πρώτες βεβαιώσεις για όσους κατοίκους το ζήτησαν.

Όπως είπε, από τους αρχικούς ελέγχους δεν προκύπτει ένδειξη στατικού προβλήματος σε καμία οικοδομή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα ακολουθήσουν πραγματογνωμοσύνες, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση κάθε κτιρίου.