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Συναγερμός στην Πάτρα: Άφησαν παιδί μόνο του στο μπαλκόνι του 5ου - Άφαντοι οι γονείς του

Συναγερμός ήχησε νωρίτερα σήμερα (21/7) στην αστυνομία στην Πάτρα, καθώς ενημερώθηκε για ανήλικο παιδί που βρισκόταν μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου.

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Αστυνομία | Eurokinissi
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Συναγερμός ήχησε νωρίτερα σήμερα (21/7) στην αστυνομία στην Πάτρα, καθώς ενημερώθηκε για ανήλικο παιδί που βρισκόταν μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news, το παιδί είχε βγει ασυνόδευτο στο μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της πλατείας Βουδ, και φώναζε για τους γονείς του.

Το μικρό παιδί φαίνεται να ήταν μόνο στο σπίτι και γείτονες που το άκουσαν ειδοποίησαν αμέσως της Αστυνομία, για να μην υπάρξει κίνδυνος για το ανήλικο.

Πάτρα - Πώς διέσωσαν το παιδί

Οι αστυνομικοί φθάνοντας στην πολυκατοικία ανέβηκαν αμέσως στον όροφο όπου βρισκόταν το παιδί και από γειτονικό διαμέρισμα πέρασαν στο μπαλκόνι, το απομάκρυναν και το ηρέμησαν.

Στην συνέχεια το μετέφεραν με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για να εντοπιστούν οι γονείς του.

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