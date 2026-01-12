Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν γυναίκα εντοπίστηκε σε ταράτσα πολυκατοικίας στην Πάτρα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση.

Σύμφωνα με το the best.gr, aστυνομία και Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο, όπου ο χώρος οριοθετήθηκε για λόγους ασφαλείας και αναπτύχθηκε προστατευτικό στρώμα.

Ψυχολόγος της αστυνομίας βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τη γυναίκα, η οποία έχει ανέβει σε τοιχίο της ταράτσας, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνσή της και την αποκλιμάκωση της κατάστασης.