Μενού

Συναγερμός στην Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζόμενους στη ΔΕΗ

Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 25 εργαζόμενους της ΔΕΗ σημειώθηκε στην Πτολεμαΐδα. Το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Reader symbol
Newsroom
Πτολεμαΐδα λεωφορείο
Το λεωφορείο που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα | kozan.gr
  • Α-
  • Α+

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα, όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 25 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ