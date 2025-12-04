Συναγερμός στην Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζόμενους στη ΔΕΗ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα, όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 25 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
