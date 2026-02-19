Συναγερμός στην Πυροσβεστική: 650 κλήσεις για την κακοκαιρία στην Κεντρική Μακεδονία

Η κακοκαιρία που σάρωσε τη Θεσσαλονίκη από χθες το απόγευμα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με την Πυροσβεστική να δέχεται 650 κλήσεις για κοπές δέντρων, απομακρύνσεις αντικειμένων και παροχές βοήθειας.

Οι ριπές του Βαρδάρη ξεπέρασαν τα 110 χλμ/ώρα, φτάνοντας ακόμη και τα 9 μποφόρ, με τον Θερμαϊκό να «φουσκώνει» και τα κύματα να βγαίνουν στο παραλιακό μέτωπο, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις συγκοινωνίες συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας, που συνεχίζει να δοκιμάζει τις υπηρεσίες και τους κατοίκους της περιοχής