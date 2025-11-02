Μενού

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε μονοκατοικία στους Αγίους Αναργύρους

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Όχημα της πυροσβεστικής. | ΙΝΤΙΜΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής (02/11), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία στην οδό Ούλωφ Πάλμε, στους Αγίους Αναργύρους.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

