Συναγερμός στις Αρχές: Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, τρία άτομα οπλισμένα με καλάσνικοφ εισέβαλαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στο υποκατάστημα και υπό την απειλή των όπλων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα την ώρα της εισβολής.

Oι δράστες φέρεται να άρπαξαν τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο χρώματος ασημί και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

