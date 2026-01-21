Μενού

Συναγερμός στο Βόρειο Αιγαίο: Μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους

Oι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες μέσω μηνύματος του 112.

Κακοκαιρία στην Αθήνα
Κακοκαιρία στην Αθήνα | Eurokinissi
Μήνυμα του 112 ήχησε στις 9 το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στο Βόρειο Αιγαίο καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα.

Μήνυμα 112
