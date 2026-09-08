Συναγερμός στο Εφετείο Αθηνών: 26χρονος κατάφερε να αποδράσει από το κτίριο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 26χρονου ο οποίος κατάφερε να αποδράσει από το Εφετείο Αθηνών νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (8/9).
Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός κρατούμενος κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικές δυνάμεις «όργωσαν» την περιοχή γύρω από το Εφετείο και συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί, αναφέρει το dikastiko.
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