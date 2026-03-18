Συναγερμός στο Χαλάνδρι: Εξαφανίστηκε 13χρονη από δομή φιλοξενίας ανηλίκων

Ώρες αγωνίας εξελίσσονται στο Χαλάνδρι μετά την εξαφάνιση της 13χρονης Βερόνικα Χαμίντοβιτς. Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 17 Μαρτίου 2026, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για το περιστατικό και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 13χρονης, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε άμεσο κίνδυνο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Βερόνικα Χαμίντοβιτς έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ύψος: 1,60 μ

Βάρος: 50 κιλά.

Μαλλιά: Καστανά.

Μάτια: Καστανά.

Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε άσπρο γιλέκο, καφέ παντελόνι, καφέ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οι αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη γνωρίζει το παραμικρό ή έχει δει την ανήλικη, να επικοινωνήσει άμεσα. Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν:

Στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» (όλο το 24ωρο).

Σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

Μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.