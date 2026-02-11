Συναγερμός στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο - Στο σημείο οι αρχές

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) στο Ηράκλειο, αφού εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες, ωστόσο σύμφωνα με το cretalive.gr το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ενώ φέρει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο.
Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού, οι οποίες και θα προβούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Πάντως, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα, ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση του άνδρα και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης που θα αποκαλύψουν στα αίτια του θανάτου.
