Συναγερμός στο Ιράν: Φωτιά στην Τεχεράνη και έκρηξη κοντά σε εγκατάσταση με πυρηνικά

Διάχυτη η ανησυχία στους πολίτες του Ιράν τις τελευταίες ώρες, καθώς δύο περιστατικά, μία φωτιά και μία έκρηξη που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της Τεχεράνης και άλλη έκρηξη κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση, έχουν αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής των αρχών.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, κάτοικοι ανέφεραν εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, και στη νότια πόλη Σιράζ την Τετάρτη, με πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται από το σημείο της αναφερόμενης έκρηξης.

NEW 🔴



Explosion / fire reported in Parand, Tehran Province, Iran.



Cause remains unknown. pic.twitter.com/bvSkEAr6OQ — Open Source Intel (@Osint613) February 18, 2026

Στην Τεχεράνη, ο καπνός φαίνεται να υψώνεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή στο Παράντ, επαρχία της Τεχεράνης.

Ιράν: Άγνωστες οι αιτίες των εκρήξεων

Η αιτία της πυρκαγιάς οφειλόταν σε «ξεραμένα καλάμια» κατά μήκος των όχθων του ποταμού, τα οποία πυρπολήθηκαν από εμπρηστές, ανέφερε το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Στο Σιράζ, υπήρξαν αναφορές για έκρηξη σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη, όχι πολύ μακριά από εγκατάσταση πυρηνικών. Η αιτία της έκρηξης παραμένει ασαφής.