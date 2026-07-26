Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην Ερμού

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο Μοναστηράκι εξαιτίας του εντοπισμού μιας ύποπτης βαλίτσας.
Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), επιχειρεί στο σημείο προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο και να διαπιστωθεί εάν εγκυμονεί κίνδυνο.
Ήδη, σύμφωνα με το STAR, έχουν φτάσει αστυνομικοί της Ομάδας ΟΠΚΕ και η Πυροσβεστική. Οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν τους πεζούς και τα αυτοκίνητα από το σημείο.
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