Συναγερμός στο Κολωνάκι: Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) σε υπόγειο του καταστήματος Nakas Concept στο Κολωνάκι, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί επιπλέον στην οδό Λυκαβηττού από το ύψος της Σόλωνος και στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος.Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε υπόγειο χώρο καταστήματος που βρίσκεται σε πενταώροφη πολυκατοικία επί της οδού Σκουφά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν και να κατασβέσουν τη φωτιά.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
Για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
H οδός Σκουφά -όπου βρίσκεται το κατάστημα- έχει κλείσει από το ύψος της Ομήρου.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί επιπλέον στην οδό Λυκαβηττού από το ύψος της Σόλωνος και στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος
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