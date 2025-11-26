Συναγερμός στο κολυμβητήριο της Κέρκυρας: Πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο κολυμβητήριο του ΕΑΚ Κέρκυρας, καθώς τμήμα πλεξιγκλάς έπεσε από την οροφή την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν αθλητές, θεατές και οικογένειες.

Η πτώση συνέβη ενώ διεξαγόταν αγώνας κολύμβησης, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Τα παιδιά που βρίσκονταν στο νερό απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια, ενώ το κολυμβητήριο εκκενώθηκε άμεσα για λόγους πρόληψης. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία ανέλαβε την επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό ακολούθησε μια σύντομη αλλά έντονη καταιγίδα, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους, που φαίνεται να συνέβαλαν στην αποκόλληση του υλικού από την οροφή.