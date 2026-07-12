Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/7/2026) μπροστά σε κατάστημα στο Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, λόγω διενέργειας ελέγχου από ομάδα ΤΕΕΜ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μιαούλη, στην περιοχή του Ψυρρή.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.