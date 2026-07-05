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Σοκάρει βίντεο από τη δράση επιδειξία στο Μοναστηράκι μέρα μεσημέρι

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση ενός επιδείξια που περιφερόταν στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι είδε το φως της δημοσιότητας.

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Βίντεο ντομέντο από επιδειξία στο Μοναστηράκι
Βίντεο ντομέντο από επιδειξία στο Μοναστηράκι | GLOMEX / MEGA
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Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο ένας επιδείξιας καταγράφεται να περιφέρεται στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι και να αυνανίζεται.

Το περιστατικό κατέγραψε μια κοπέλα, η οποία έστειλε το βίντεο στην εκπομπή του Mega, Εξελίξεις Τώρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, στο Μοναστηράκι.

Όπως φαίνεται από το βίντεο, ο άνδρας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα δίπλα στον δρόμο, με κατεβασμένo τo παντελόνι του σε κοινή θέα. Αυτό είναι το τρίτο περιστατικό που έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες από τη δράση επιδειξιών.

 

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