Συναγερμός στο Παίδων: Αγοράκι τριών ετών κατάπιε ξυραφάκι

Αγωνία για το αγοράκι τριών ετών, το οποίο κατάπιε ξυραφάκι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Διακομιδή από το ΕΚΑΒ | Intime
Συναγερμός σήμανε σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όταν ένα αγοράκι μόλις τριών ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα, έχοντας καταπιεί ξυραφάκι.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις, με την ακτινογραφία να επιβεβαιώνει την παρουσία του αιχμηρού αντικειμένου στο στομάχι του παιδιού, όπως είχαν ήδη ενημερώσει οι γονείς. Παράλληλα, εντοπίστηκε με ακρίβεια το σημείο όπου βρισκόταν, προκειμένου να σχεδιαστεί η ασφαλής αφαίρεσή του.

Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί αναρρώνει ομαλά, με την κατάστασή του να μην εμπνέει πλέον ανησυχία.

ΕΛΛΑΔΑ