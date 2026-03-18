Συναγερμός σήμανε σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όταν ένα αγοράκι μόλις τριών ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα, έχοντας καταπιεί ξυραφάκι.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις, με την ακτινογραφία να επιβεβαιώνει την παρουσία του αιχμηρού αντικειμένου στο στομάχι του παιδιού, όπως είχαν ήδη ενημερώσει οι γονείς. Παράλληλα, εντοπίστηκε με ακρίβεια το σημείο όπου βρισκόταν, προκειμένου να σχεδιαστεί η ασφαλής αφαίρεσή του.

Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί αναρρώνει ομαλά, με την κατάστασή του να μην εμπνέει πλέον ανησυχία.