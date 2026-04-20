Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Τουρισμού, όπου μία γυναίκα βρέθηκε στο κενό και έχασε τη ζωή της.

Όπως γίνεται γνωστό από τον ΣΚΑΪ, μία 55χρονη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Κατά πηγές, το θύμα ήταν εργαζόμενη του υπουργείου, ωστόσο τα στοιχεία παραμένουν ακόμα ασαφή.

Οι Αρχές, κατά την ίδια πηγή, φαίνεται πως εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.