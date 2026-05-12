Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Κρατούμενος απέδρασε από το Αστυνομικό Τμήμα - Αναζητείται από τις Αρχές

Συναγερμός σήμανε στις Aρχές το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026, όταν άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής απέδρασε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν κατείχε τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα και συνελήφθη. Όταν οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατάφερε και απέδρασε.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση προκειμένου να εντοπίσουν τον άνδρα.
