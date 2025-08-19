Συναγερμός στον Βόλο: Ταφή ζώων με ευλογιά δίπλα σε κτηνοτροφικές μονάδες

Μια σοβαρή εστία ανησυχίας έχει ξεσπάσει στο Διμήνι, καθώς η απόφαση για τον ενταφιασμό 40 ζώων που είχαν προσβληθεί από ευλογιά σε ιδιωτικό χώρο κοντά σε ενεργές κτηνοτροφικές μονάδες έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Ο ενταφιασμός πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Παλιούρι, σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος ο πληγέντας κτηνοτρόφος.

Ο Δήμος Βόλου δεν έχει ορίσει επίσημο χώρο υγειονομικής ταφής, γεγονός που οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου οικοπέδου.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν από μονάδα της Βιομηχανικής Περιοχής με φορτηγά, ενώ η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, δήλωσε πως «ακολουθήθηκε απολύτως η νόμιμη διαδικασία».

Η εγγύτητα του σημείου ταφής με «καθαρές» μονάδες έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι φοβούνται πιθανή εξάπλωση της νόσου.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται έξω από το πρώην δημαρχείο Διμηνίου, με τους παραγωγούς να ζητούν άμεσες απαντήσεις και μέτρα προστασίας.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας κινητοποιήθηκε άμεσα.

Κλιμάκιο της υπηρεσίας μεταβαίνει στην περιοχή για να συνομιλήσει με τους διαμαρτυρόμενους και να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την ασφάλεια της διαδικασίας και τα επόμενα βήματα.

