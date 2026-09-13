Συναγερμός στον Βύρωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στις Αρχές, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Κορδελιού, στον Βύρωνα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με κύριο μέλημα να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν προλάβουν να επεκταθούν στα γειτονικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

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