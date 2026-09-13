Μενού

Συναγερμός στον Βύρωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Φωτιά είχε ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βύρωνα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχείρησαν στο σημείο.

Reader symbol
Newsroom
πυροσβεστική Αλεξάνδρας
Πυροσβεστική | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στις Αρχές, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Κορδελιού, στον Βύρωνα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με κύριο μέλημα να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν προλάβουν να επεκταθούν στα γειτονικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ