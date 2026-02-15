Συναγερμός στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο με περισσότερους από 3.000 επιβαίνοντες

Κρουαζιερόπλοιο που ετοιμαζόταν για είσοδο στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, έμεινε ακυβέρνητο σήμερα, Κυριακή (15/02), το πρωί.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, υπήρξε δυσλειτουργία στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας.

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει πως στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα ρυμουλκά, τα οποία παρείχαν συνδρομή στο πλοίο, με αποτέλεσμα αυτό να προσδέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.

Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν συνολικά 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του πλοίου, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών ελέγχων.