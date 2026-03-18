Συναγερμός στον Σταυρό Θεσσαλονίκης: Φωτιά σε κατάστημα ειδών αλιείας

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στον Σταυρό Θεσσαλονίκης, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κατάστημα με είδη αλιείας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του voria.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το συμβάν στις 04:40 τα ξημερώματα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο το κατάστημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
