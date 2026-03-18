Συναγερμός στον Σταυρό Θεσσαλονίκης: Φωτιά σε κατάστημα ειδών αλιείας

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στον Σταυρό Θεσσαλονίκης, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κατάστημα με είδη αλιείας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του voria.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το συμβάν στις 04:40 τα ξημερώματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα με είδη αλιείας σε περιοχή του δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 18, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο το κατάστημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.