Το Συντονιστικό του μπλόκου των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, συνεδριάζει μέσα στην ημέρα (02/01) προκειμένου να καθορίσει με ποιες προτάσεις θα «κατέβει» στη συνέλευση του Σαββάτου (03/01) και ενώ επίκειται η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, την Κυριακή.

Οι αγρότες βρίσκονται στην 43η ημέρα των κινητοποιήσεών τους και όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, ο συνδικαλιστής Ρίζος Μαρούδας «δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω αν δεν ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα που να δίνουν μια προοπτική για το μέλλον… να μπορείς να παράγεις και να έχεις εισόδημα από την δουλειά σου… υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές στερούν το εισόδημα στον αγρότη… είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση με προϋποθέσεις που θα δίνουν δυνατότητες να επιλυθούν προβλήματα… στείλαμε 14 αιτήματα και δεν έχουν υλοποιηθεί… υπάρχει αποφασιστικότητα για ανυποχώρητο αγώνα… δεν μπορούμε να φύγουμε από τον δρόμο με άδεια χέρια.

Να δώσει η κυβέρνηση έναυσμα για να γίνει συνάντηση. Αναπλήρωση εισοδήματος ή κάτι άλλο.

Όπως είπε, οι αγρότες έδειξαν ωριμότητα στον αγώνα τους και διευκόλυναν τους οδηγούς στα μπλόκα γιατί θέλουν την συμπαράσταση του κόσμου, τον οποίο ευχαριστούν.

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση δια του υπουργού να ανακοινώνει μέτρα και μετά να τα παίρνει πίσω άλλος υπουργός ή ο πρωθυπουργός», κατέληξε.

Ανοικτά τα μπλόκα σε Μάλγαρα και Ευζώνους

Στο μεταξύ, ανοιχτά παραμένουν και σήμερα (02/01) τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα και τους Ευζώνους για την ευχερή μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν την Κυριακή για τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κανονικά γίνεται και σήμερα η κίνηση όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Ευζώνων. Αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά, βουλευτή Κιλκίς, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, προτού επιστρέψουν στην έδρα τους, στο τελωνείο.

Ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου αύριο Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα αρχίσουν την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη