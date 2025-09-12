Συνεχείς οι καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις ακόμη και σήμερα

Παρά τη χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για τις παράνομες επιδοτήσεις, ακόμη και σήμερα, ιδιώτες δηλώνουν στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτάσεις που ανήκουν σε άλλους αγρότες.

Όπως καταγγέλλουν νόμιμοι δικαιούχοι επιδοτήσεων, το σύστημα παραμένει διάτρητο και εκείνοι απροστάτευτοι, ενώ πριν από λίγες ώρες σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ιδιώτης «χάκαρε» δήλωση αγροτών της Νάξου δηλώνοντας ως δικά του, δικά τους αγροτεμάχια.

Ο Δημήτρης Καπούνης: Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάξου, ανέφερε: «Μία περιοχή γύρω στα 700 στρέμματα ελαιόδεντρα. Αυτή η έκταση έχει δηλωθεί από online σύστημα. Τρεις παραγωγοί στη Νάξο θα έχουν θέμα πληρωμής, γιατί πέφτουν στα δικά τους κτήματα, ενώ το έχουμε εντοπίσει σε άλλα νησιά όπως τη Μύκονο και την Αμοργό».

Μάλιστα, ενώ η πλατφόρμα επιδοτήσεων έχει κλείσει από τις 31 Αυγούστου, ακόμη και σήμερα κάποιοι μπορούν να μπουν για να κάνουν τροποποιήσεις στις αιτήσεις τους. «Είναι μιλημένοι όσοι νωρίζουν τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες» καταγγέλλουν αγρότες.

Η Άννα Δασκαλάκη, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης, σημειώνει με τη σειρά της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αυτές οι τρύπες του συστήματος πρέπει να κλείσουν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην γίνονται οι δηλώσεις παράνομα».