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Συνεχίζονται οι μάχες με τις φωτιές: Σε επιφυλακή για τα «καντηλάκια» στην Ψάθα - Γίνονται εργασίες στο Κανδήλι

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής στα μέτωπα φωτιάς σε Αττική και Βοιωτία. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

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Φωτιές στη Δυτική Αττική | EUROKINISSI
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Για έκτη μέρα συνέχισαν την μάχη με τις φλόγες οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις, και αν και η εικόνα στα μέτωπα είναι βελτιωμένη, ακόμη παρουσιάζονται προβλήματα. 

Για την Ψάθα, τη Λούμπα και τη Βένιζα, οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή καθώς η κλήση του εδάφους είναι τέτοια που δημιουργήθηκαν «καντηλάκια»,  μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης, σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό, Αναπληρωτή Εκπρόσωπο Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. 

Ωστόσο, ακόμη ενεργό είναι το μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων, όπου γίνονται χωματουργικές εργασίες με σκαπτικά μηχανήματα διανοίξης με τη διοίκηση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. 

Όπως όλα δείχνουν για σήμερα Τετάρτη, σύμμαχος είναι ο καιρός, καθώς επικρατεί άπνοια στις περιοχές που υπήρχαν τα μέτωπα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο σημείο έχουν επιχειρήσει 575 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 150 οχήματα , συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα, οι οποίοι συνδράμουν στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

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