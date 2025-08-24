Συνέλαβαν άνδρα την ώρα που «ξήλωνε» οικοδομή στον Εύοσμο - Τα είχε πάρει όλα

Συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός την ώρα που έκλεβε μεταλλικά υποστυλώματα, σιδερόβεργες και σκυρόδεμα από εργοτάξιο οικοδομής. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, στο πλαίσιο περιπολίας τους για την αστυνόμευση της περιοχής του Ευόσμου, εντόπισαν και συνέλαβαν επ' αυτοφώρω τον 38χρονο, ο οποίος αφαίρεσε από εργοτάξιο νεοανεγειρόμενης οικοδομής, πέντε μεταλλικά υποστυλώματα, σιδερόβεργες, σκυρόδεμα βάρους 20 κιλών και μία εργαλειοθήκη με διάφορα εργαλεία, τα οποία τοποθέτησε σε τρίκυκλο προκειμένου να τα μεταφέρει.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον μηχανικό-υπεύθυνο του έργου, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.