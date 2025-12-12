Συνελήφθη 20χρονος στον σταθμό των ΚΤΕΛ με Καλάσνικοφ - Είχε και γεμιστήρα με 12 φυσίγγια

Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, σε περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ), έναν 20χρονο, ο οποίος κατείχε και μετέφερε πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 20χρονος, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε βαλίτσα που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το πολεμικό τυφέκιο, καθώς και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ συνεχίζονται από την Αστυνομία η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.
