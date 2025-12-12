Μενού

Συνελήφθη 20χρονος στον σταθμό των ΚΤΕΛ με Καλάσνικοφ - Είχε και γεμιστήρα με 12 φυσίγγια

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 20χρονο στον σταθμό των ΚΤΕΛ καθώς σε έλεγχο βρήκαν πάνω του ένα Καλάσνικοφ και γεμιστήρα με 12 φυσίγγια.

ΚΤΕΛ Κηφισός
Στιγμιότυπο από τον σταθμό των ΚΤΕΛ | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ\
Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, σε περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ), έναν 20χρονο, ο οποίος κατείχε και μετέφερε πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 20χρονος, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε βαλίτσα που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το πολεμικό τυφέκιο, καθώς και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Καλάσνικοφ
Το Καλάσνικοφ που κατασχέθηκε | astynomia.gr

 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ συνεχίζονται από την Αστυνομία η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

