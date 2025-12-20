Συνελήφθη 24χρονος στη Βούλα με 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Συνελήφθη στη Βούλα ένας 24χρονος, όταν κατά την διάρκεια ελέγχου αστυνομικοί της ΕΛΑΣ διαπίστωσαν πως οδηγούσε κλεμμένο όχημα και είχε στην κατοχή του 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή της Βούλας, εντόπισαν τον 24χρονο να οδηγεί όχημα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Όταν ελέγχθηκαν τα πίσω καθίσματα του οχήματος, βρέθηκαν 2 νάιλον σακούλες που περιείχαν συνολικά 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσαν σε αυτό που είχε δηλωθεί ότι είχε κλαπεί από τον ιδιοκτήτη του στις 15/9/2025 από την περιοχή της Βούλας.

Στη συνέχεια ο 24χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπου θα γίνει και η προανάκριση.

Κάνναβη | Ελληνική Αστυνομία

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο σπίτι και σε αποθήκη του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

116 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 68 κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

μαχαίρι,

4 ζευγάρια γάντια,

2 κράνη,

3 κινητά τηλέφωνα και

κλειδί μοτοσυκλέτας.

Επιπλέον, στο σπίτι εντοπίστηκε κλεμμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία είχε δηλωθεί πως είχε κλαπεί στις 5/11/2025 από την περιοχή των Πατησίων, ενώ ακόμα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσε σε αυτή.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο και η κλεμμένη μοτοσικλέτα | Ελληνική Αστυνομία

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές ενώ όπως έγινε γνωστό ο κατηγορούμενος, που οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.