Συνελήφθη 31χρονος την ώρα που παραλάμβανε δέμα με συσκευές ατμίσματος που περιείχαν κάνναβη

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν χθες το πρωί έναν 31χρονο, ο οποίος εισήγαγε ταχυδρομικά από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, με σκοπό τη διακίνηση στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών, ταχυδρομικό δέμα που περιείχε συνολικά 50 συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, μετά από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του ταχυδρομικού δέματος κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, καθώς και από την κατοχή του 31χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

50 συσκευασίες ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη βάρους 100 γραμμαρίων,

2 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 13,1 γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ,

ζυγαριά ακριβείας,

2 τρίφτες κάνναβης,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

δίκυκλο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, έχει διαπιστωθεί ότι οι συσκευές ατμισμού που περιέχουν κάνναβη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες, κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, με σοβαρούς κινδύνους, τόσο για την υγεία τους, όσο και για την παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να ακολουθήσει. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία «…θα συνεχίσει τις δράσεις της για την προστασία των παιδιών και της νεολαίας από τέτοιου είδους απειλές, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια της κοινωνίας».