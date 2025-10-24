Μενού

Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταγγελία ότι παρενοχλούσε ανήλικους στον ΗΣΑΠ στον Ταύρο

Ένας 36χρονος φέρεται να παρενοχλούσε ανήλικους στον ΗΣΑΠ στον Ταύρο.

treno
Τρένο του ΗΣΑΠ. | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο με την κατηγορία ότι παρενοχλούσε ανήλικους στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο.

Δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σχηματίστηκε σε βάρος ενός 36χρονου με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε στις 9 παρά είκοσι το πρωί της Παρασκευής (24/10), στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο. Είχε προηγηθεί καταγγελία γυναίκας ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός παρενοχλούσε ανήλικους.

Ακολούθησε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ, ο εντοπισμός και η σύλληψη του 36χρονου.
 

