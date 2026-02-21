Συνελήφθη 39χρονη στην Κοζάνη - Κατέγραφε παράνομα δίκη με το κινητό της

Μία 39χρονη συνελήφθη στην Κοζάνη, με την κατηγορία ότι κατέγραφε παράνομα με το κινητό της τηλέφωνο ποινική δίκη που διεξαγόταν στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Έγινε αντιληπτή από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας και συνελήφθη από την ΕΛΑΣ.
Το σχετικό υλικό διαγράφηκε και η συσκευή κινητής τηλεφωνίας επιστράφηκε στην 39χρονη, εις βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, για παράνομη λήψη οπτικοακουστικού υλικού στη διάρκεια δικαστικής συνεδρίασης.
