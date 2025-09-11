Συνελήφθη 42χρονος παραγωγός αισθησιακών ταινιών στην Αθήνα: Διώκεται για βιασμό και τράφικινγκ

Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένας 42χρονος παραγωγός αισθησιακών ταινιών, ο οποίος μεταξύ άλλων διώκεται για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ουσιών.

Όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός, δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται ο συγκεκριμένος παραγωγός αισθησιακών ταινιών, ενώ ανάμεσα στα άτομα που εξετάζονται ως θύματα είναι ένα ανήλικο κορίτσι.

Ως προς τον «τρόπο δράσης» του, ο 42χρονος φέρεται να πλεύριζε κοπέλες, να τις βοηθούσε και στη συνέχεια να τις εξέδιδε, ενώ συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έχει πάνω από 130 ταινίες, στις οποίες βιντεοσκοπούσε τα θύματά του και «διακινούσε» το υλικό στο διαδίκτυο, ενώ συνελήφθη σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής στη Γλυφάδα μετά από «ραντεβού» με αστυνομικό του «ελληνικού FBI».