Συνελήφθη 45χρονη που φέρεται να παρίστανε την οικιακή βοηθό για να αδειάζει σπίτια ηλικιωμένων

Απίστευτη απάτη εξιχνίασαν οι αρχές, συλλαμβάνοντας μια 45χρονη, η οποία φέρεται πως εκμεταλλευόταν ηλικιωμένους και ΑμεΑ αποσπώντας τιμαλφή, ενώ παρίστανε την οικιακή βοηθό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, η 45χρονη, που δραστηριοποιούταν στην Αττική, στόχευε αδίστακτα υπερήλικους με νοητικά ή κινητικά προβλήματα που ζητούσαν βοήθεια σε αγγελίες και έμπαινε σε σπίτια ευάλωτων παριστάνοντας την οικιακή βοηθό, για να αποσπάσει τιμαλφή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η δράση της 45χρονης εντοπίζεται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η δράση της 45χρονης

Προκειμένου να πετύχει τον στόχο της, η 45χρονη αρχικά εντόπιζε αγγελίες αναζήτησης οικιακής βοηθού, που αναρτούσαν πολίτες (ΑμεΑ. ή υπερήλικες) στο διαδίκτυο ή σε άλλα Μέσα Μαζικής Επικοινωνία

Χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, προσποιούταν ότι ενδιαφέρεται για την υπό προσφορά θέση εργασίας προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις οικίες των πολιτών και μετέβαινε στα προκαθορισμένα ραντεβού, πείθοντας τα θύματα να την προσλάβουν.

Προκειμένου να παρέχει τα στοιχεία ταυτότητάς της στους μελλοντικούς της εργοδότες, επιδείκνυε πλαστογραφημένη βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία ήταν προσαρμοσμένη η φωτογραφία της.

Με το πρόσχημα ότι ασχολείται με οικιακές εργασίες διέφευγε της προσοχής των παθόντων και στη συνέχεια αφαιρούσε χρηματικά ποσά, τιμαλφή και κοσμήματα, καθώς και δημόσια έγγραφα (διαβατήρια κ.λπ), ενώ διέπραττε τις κλοπές κατά κανόνα την πρώτη ή δεύτερη ημέρα εργασίας της και έπειτα απέρριπτε την τηλεφωνική σύνδεση που είχε χρησιμοποιήσει.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αναδιπλούμενος σουγιάς,

πλήθος ρολογιών, δακτυλιδιών και κοσμημάτων,

κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων,

πλαστικό σακουλάκι που περιείχε πιθανόν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού βάρους 0,3 γραμμαρίων,

πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και

κινητά τηλέφωνα

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 4 περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία, ενώ υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη ξεπερνά τα 23.050 ευρώ.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ η ίδια έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα και της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.