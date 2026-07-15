Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων.
Ο 51χρονος διατηρούσε δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες) σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους, εφαρμόζοντας την πρακτική του «παστουρώματος». Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.
Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.
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