Συνελήφθη 64χρονος για τη φωτιά στην Εύβοια: Η κατηγορία που αντιμετωπίζει

Στη σύλληψη ενός 64χρονου για τη φωτιά στην Εύβοια προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την Πυροσβεστική, άνδρας ηλικίας 64 ετών προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας στην Εύβοια, κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τέθηκε υπό έλεγχο στο αρχικό της στάδιο, ενώ ακολούθησε διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής της από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 414 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 410.631,395 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.