Ένας άνδρας, ο οποίος έφερε πάνω του μια χειροβομβίδα, συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 25/7/2026 στο κέντρο της Αθήνας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από επιχείρηση της αστυνομίας και σχετική ενημέρωση πως ο άνδρας επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Έτσι τέθηκε σε παρακολούθηση και λίγο αργότερα συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές εκτιμούν ότι σχεδίαζε χτύπημα σε κατοικία πρώην εισαγγελέα.

Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση της χειροβομβίδας, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο ο συλληφθείς την είχε στην κατοχή του.